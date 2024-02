Export ropy z Ruska klesol v minulom roku o vyše 3 %

TASR, dnes 13:13

Export ruskej ropy dosiahol vlani 234,3 milióna ton, čo predstavuje 4,69 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov).

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 7. februára (TASR) - Rusko vyviezlo v minulom roku približne 234 miliónov ton ropy, čo je zhruba o 3 % menej než v roku 2022. Uviedol to tento týždeň v hornej komore ruského parlamentu podpredseda ruskej vlády Alexander Novak. Informovala o tom agentúra Reuters.Export ruskej ropy dosiahol vlani 234,3 milióna ton, čo predstavuje 4,69 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). Oproti roku 2022 tak vývoz klesol o 3,3 %.Rusko znižuje produkciu a export ropy v rámci dohody so štátmi Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) o redukcii ťažby. Zoskupenie OPEC+, ktoré zahrňuje štáty OPEC a ďalších veľkých producentov na čele s Ruskom, uvádza, že cieľom zníženia ťažby je stabilizácia svetových ropných trhov.Aj produkcia ruskej ropy sa vlani znížila, aj keď miernejšie než objem exportu. Produkcia ropy a plynového kondenzátu dosiahla v Rusku v minulom roku 530 miliónov ton, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje pokles o menej než percento. Po prepočítaní na barely to predstavuje 10,6 milióna barelov denne.Čo sa týka plánov exportu na 1. kvartál tohto roka, Rusko prisľúbilo, že v danom období zníži export ropy a produktov o 500.000 barelov denne. Vychádza pritom z priemerných hodnôt exportu v máji a júni minulého roka.