Export ropy z ruských prístavov smeruje v apríli k 4-ročnému maximu

TASR, dnes 17:49

Rusko pritom pred časom oznámilo, že zníži produkciu.

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 19. apríla (TASR) - Nakládka ropy v ruských západných prístavoch by mala tento mesiac dosiahnuť 4-ročné maximum. Rusko pritom pred časom oznámilo, že zníži produkciu. Uviedla to v stredu agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje z ropného a lodiarskeho trhu.Zdroje z ropného priemyslu uviedli, že export a tranzit ropy z ruských prístavov Primorsk, Usť-Luga a Novorossijsk by mal tento mesiac dosiahnuť viac než 2,4 milióna barelov denne (1 barel = 159 litrov). To predstavuje vyše 10 miliónov ton. Ak sa odhad potvrdí, bude to znamenať najvyšší objem exportu od roku 2019. V marci vyviezlo Rusko z týchto prístavov 9,7 milióna ton ropy, pričom marec má o jeden deň viac.Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak pritom ešte začiatkom februára uviedol, že Rusko v marci zníži produkciu ropy o 500.000 barelov denne. Následne začiatkom apríla informoval, že tento objem redukcie bude platiť až do konca tohto roka.K ruskej iniciatíve sa začiatkom apríla pridala Saudská Arábia a ďalšie členské štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a oznámili, že tiež znížia produkciu, a to od mája. Čo sa týka samotnej ruskej aktivity, podľa Reuters zatiaľ nie je jasné, či zvýšený vývoz ropy znamená ústup od plánovaného rozsahu produkčných škrtov.V prípade prístavu Primorsk by nakládka ruskej ropy Urals mala v apríli dosiahnuť 4,4 milióna ton, uviedli pre Reuters tri zdroje z ropného priemyslu. Čo sa týka prístavu Usť-Luga, očakáva sa nakládka 3 miliónov ton ropy Urals a kazašskej KEBCO. Nakoniec, nakládka ropy Urals, KEBCO a ropy Siberian Light v prístave Novorossijsk by mala dosiahnuť 2,7 milióna ton.Najväčšími odberateľmi ruskej ropy sú Čína a India a podľa obchodníkov s ropou dopyt ázijských krajín po ruskej surovine zostane vysoký aj v nasledujúcom období. Predpokladajú, že Čína v máji dovoz ruskej ropy po mori ešte zvýši.(1 EUR = 1,0933 USD)