Export z Číny v novembri vzrástol, prvýkrát za sedem mesiacov

TASR, dnes 9:04

To naznačuje, že továrne v druhej najväčšej svetovej ekonomike lákajú kupujúcich na diskontné ceny, aby prekonali pokles dopytu, keď krajina prechádza zotavovaním sa z pandémie COVID-19.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 7. decembra (TASR) - Čínsky export v novembri 2023 vzrástol, po prvý raz za sedem mesiacov. Ukázali to vo štvrtok oficiálne údaje colného úradu v Pekingu. To naznačuje, že továrne v druhej najväčšej svetovej ekonomike lákajú kupujúcich na diskontné ceny, aby prekonali pokles dopytu, keď krajina prechádza problematickým zotavovaním sa z pandémie ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.AFP pripomína, že tohoročné údaje sa porovnávajú s nízkym základom v minulom roku, keď boli v Číne stále zavedené prísne blokády na zastavenie pandémie, čo obmedzilo produkciu aj obchodnú aktivitu. A zároveň prekvapujúce zníženie importu v novembri poukazuje na slabú aktivitu spotrebiteľov v Číne.Podľa najnovších údajov export z Číny v novembri 2023 vzrástol medziročne o 0,5 % na 291 miliárd USD (269,99 miliardy eur). Ide o jeho prvý nárast od apríla a po poklese o 6,4 % v októbri. Novembrový výsledok prekonal aj odhady ekonómov, ktorí predpovedali, že sa export opäť zníži, a to o 1,1 %.Colný úrad ďalej uviedol, že import do Číny v novembri klesol o 0,6 % na 223,54 miliardy USD. To bol miernejší pokles ako o 3 % v októbri, ale ekonómovia predpovedali že import v novembri ožije a stúpne o 3,3 %.Obchodný prebytok Číny sa v novembri 2023 zvýšil na 68,39 miliardy USD zo 66,49 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka a prekonal aj odhady trhu na úrovni 58 miliárd USD.Politicky citlivý prebytok obchodnej bilancie so Spojenými štátmi sa pritom v novembri znížil na 29,8 miliardy USD z októbrových 30,82 miliardy USD. Za január až november klesol prebytok obchodnej bilancie Číny s USA o 2,7 % na 684,04 miliardy USD.Štatistiky ukázali tiež, že export do Spojených štátov sa minulý mesiac prepadol takmer o 14 % a do Európskej únie (EÚ) klesol o 11 %. Ale export do Ruska vyskočil o vyše 50 %, čo podčiarkuje ekonomické zblíženie Pekingu s Moskvou napriek invázii na Ukrajinu. Za 11 mesiacov do konca novembra celkový export klesol o 5,2 %.Pokles importu zaznamenala v novembri Čína v prípade Japonska (-0,3 %), Južnej Kórey (-2,3 %), USA (-15,1 %) a krajín ASEAN (-6,4 %). Ale zvýšil sa jej dovoz z Taiwanu (5,8 %), EÚ (1,6 %) a Austrálie (8,6 %). Za obdobie január až november sa dovoz znížil o 6 %.(1 EUR = 1,0778 USD)