Export z Nemecka v auguste nečakane klesol

TASR, dnes 10:01

Export do Európskej únie (EÚ) sa v auguste zvýšil medziročne o 15,7 %, do Číny o 4,4 % a do USA o 22,4 %, zatiaľ čo do Británie klesol o 15,1 %.

Podľa najnovších štatistík sa export z Nemecka v auguste znížil o 1,2 % oproti júlu, keď medzimesačne vzrástol o 0,6 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa jeho rast v auguste iba spomalí na 0,5 %.



A zároveň, import sa v auguste zvýšil o 3,5 % po poklese o 3,6 % v predchádzajúcom mesiaci.



V dôsledku toho prebytok zahraničného obchodu Nemecka klesol po úprave o sezónne vplyvy v auguste na 13 miliárd eur zo 17,7 miliardy eur v júli.



V medziročnom porovnaní sa rast exportu v auguste zrýchlil na 14,4 % z júlových 12,5 %. Ale aj import nabral tempo a stúpol o 18,1 % (o 16,9 % v júli). Augustový obchodný prebytok na neupravenej báze sa tak znížil na 10,7 miliardy eur z 11,9 miliardy eur pred rokom. Dosiahol tak najmenšiu hodnotu za 15 mesiacov, od mája 2020.



Export do Európskej únie (EÚ) sa v auguste zvýšil medziročne o 15,7 %, do Číny o 4,4 % a do USA o 22,4 %, zatiaľ čo do Británie klesol o 15,1 %.



Import z EÚ medziročne vzrástol o 11,2 %, z Číny o 20,4 % a USA o 12,3 %, ale z Británie klesol o 7,9 %.



V porovnaní s februárom 2020, posledným mesiacom pred zavedením obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu v Nemecku, sa augustový vývoz zvýšil o 0,5 % a dovoz o 9,9 %.



Destatis uviedol tiež, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka v sledovanom období stúpol na 11,8 miliardy eur z vlaňajších 16,7 miliardy eur.









