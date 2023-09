TASR, dnes 9:11

Júlový obchodný prebytok však prekonal prognózy ekonómov, ktorí očakávali, že sa zníži na 18 miliárd eur.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 4. septembra (TASR) - Export z Nemecka v júli klesol, zatiaľ čo import vzrástol. Výsledkom bolo zníženie obchodného prebytku najväčšej európskej ekonomiky. Ukázali to v pondelok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a marketwatch.Podľa štatistík sa vývoz z Nemecka v júli 2023 znížil medzimesačne o 0,9 % na 130,4 miliardy eur a dovoz vzrástol o 1,4 % na 114,5 miliardy eur. Prebytok obchodnej bilancie Nemecka tak v júli klesol na 15,9 miliardy eur z 18,7 miliardy eur v júni, keď dosiahol najväčšiu úroveň od januára 2021.Júlový obchodný prebytok však prekonal prognózy ekonómov, ktorí očakávali, že sa zníži na 18 miliárd eur.Destatis uviedol tiež, že nemecký vývoz do krajín mimo Európskej únie (EÚ) v júli medzimesačne klesol o 2,5 %, ale vývoz do krajín EÚ vzrástol o 0,5 %, z toho do eurozóny sa zvýšil o 1,7 %.Na druhej strane, dovoz z USA sa zvýšil o 6,1 %, zatiaľ čo klesol v prípade Číny (5,8 %) a Spojeného kráľovstva (-3,2 %). Aj dovoz z krajín EÚ vzrástol, a to o 2,9 %, pričom dovoz z eurozóny stúpol o 5,6 %.V medziročnom porovnaní klesol celkový vývoz z Nemecka v júli o 1 % a dovoz až o 10,2 %.