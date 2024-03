Exportéri očakávajú od nového prezidenta aktívnejšiu podporu

TASR, dnes 14:45

RSE je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti exportu.

L. Parízek, archívna snímka. Foto: MZVaEZ SR Foto: MZVaEZ SR

Bratislava 18. marca (TASR) - Slovenskí exportéri očakávajú od nového prezidenta aktívnejšiu úlohu v podpore exportu. Uviedol to predseda Rady slovenských exportérov (RSE) Lukáš Parízek v reakcii na materiál o podnikateľských delegáciách prezidentskej kancelárie, podľa ktorého sa v období rokov 2020 až 2024 vykonalo sedem ciest do zahraničia s účasťou vyše 100 podnikateľov. Tieto čísla považuje RSE za nedostatočné a vyzýva na aktívnejšiu úlohu prezidentskej kancelárie pri podpore slovenských podnikateľov v zahraničí.," spresnil Parízek. V zahraničí je to podľa neho bežná prax, podporu exportérov robia vo väčšom objeme a efektívnejšie.," dodal predseda RSE.RSE je podnikateľské združenie, ktoré kolektívnym hlasom presadzuje záujmy slovenského súkromného sektora v oblasti exportu. V súčasnosti združuje vyše 100 členov a partnerov z rôznych sektorov. RSE je členom Rady vlády pre konkurencieschopnosť a produktivitu.