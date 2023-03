Exportéri rokovali s ministrom pre investície Saudskej Arábie

TASR, dnes 17:23

Bratislava 11. marca (TASR) - Slovenskí podnikatelia hľadajú cesty na spoluprácu so Saudskou Arábiou. Zástupcovia šiestich slovenských firiem pod hlavičkou Rady slovenských exportérov (RSE) sa vo Viedni stretli s delegáciou tohto kráľovstva, vedenou ministrom pre investície Khalidom Al-Falihom. Okrem iného predstavili technologické projekty, ktoré sú vhodné na implementáciu v rámci saudského konceptu Vision 2030. V sobotu o tom informoval predseda RSE Lukáš Parízek." uviedol Parízek. Rozvíjať kontakty by podľa Parízeka malo pomôcť zradenie slovenského zastupiteľstva v Rijáde. Novinkou je aj zjednodušený elektronický systém vydávania víz, ktorý uľahčuje cestovanie do tejto arabskej krajiny. Podnikatelia tiež rokovali o možnosti zriadenia priamej leteckej linky medzi mestom Džidda a Bratislavou.Počas stretnutia firmy prezentovali projekty v oblasti digitalizácie letiskových dát, digitálneho učenia, inovatívne riešenia v oblasti biometrie a bezpečnosti, projekčnú stavebnú činnosť či ambiciózny koncept modernizácie výstaviska Incheba, ako aj možnosti spolupráce v rámci budúceho Expo 2030, o ktoré sa Saudská Arábia uchádza. Minister Al-Falih sa zaujímal o oblasť automobilového priemyslu a know-how slovenských spoločností v tejto oblasti. Partneri sa podľa Parízeka dotkli aj sektorov obranného priemyslu a poľnohospodárstva.