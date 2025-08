Google na svojich mapách rozmaže citlivé zariadenia v Južnej Kórei

TASR, dnes 11:10

Žiadosť podala firma Google ešte vo februári.

Soul 5. augusta (TASR) - Kórejská pobočka spoločnosti Google v utorok oznámila, že vo svojich mapových webových službách rozmaže satelitné snímky objektov, ktoré juhokórejská vláda z bezpečnostných dôvodov označila za citlivé. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.uviedla vo vyhlásení spoločnosť Google Korea.dodala spoločnosť.Google sa k tomuto opatreniu zaviazal iba niekoľko dní predtým, ako má juhokórejská vládna komisia rozhodovať o schválení žiadosti americkej spoločnosti o povolenie na transfer podrobných satelitných máp Južnej Kórey v mierke 1:5000 do dátových centier Google v zahraničí. Zasadnutie komisie je naplánované na piatok.Žiadosť podala firma Google ešte vo februári. Predtým Google žiadal o povolenie zverejniť podrobné mapové údaje aj v rokoch 2007 a 2016. V oboch prípadoch to vláda zamietla s odvolaním na bezpečnostné riziká.Žiadosť Googlu sa stala aj súčasťou aktuálnych obchodných rokovaní medzi Južnou Kóreou a USA. Washington počas nich upozornil Soul, že neposkytnutie údajov by mohlo byť vnímané ako netarifné obmedzenie vo vzájomnom obchode.