Google: Ruské kyberútoky na štáty NATO od začiatku invázie zosilneli

TASR, dnes 12:34

Kybernetická ofenzíva zahŕňala hackovanie webových stránok, získavanie spravodajských informácií či informačných kampaní na ovplyvnenie verejnej mienky.

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Mountain View 16. februára (TASR) - Ruských kybernetických útokov na členské štáty Severoatlantickej aliancie bolo vlani štyrikrát viac než v roku 2020. Na Ukrajine sa ich počet pri takomto porovnaní viac než strojnásobil. Vo štvrtok o tom informovala spoločnosť Google. TASR správu prevzala z agentúry AFP.Nárast v počte útokov, ktorý sa začal súbežne so spustením ruskej invázie na Ukrajine, respektíve krátko pred jej spustením, je zrejme signálom toho, že počas budúcich konfliktov by mohol narastať význam kyberútokov, prognózuje Google.dodal Google.V súhrnnej správe sa uvádza, že ruskí hackeri podporovaní Kremľom a ruskou armádou začali vo väčšej miere podnikať útoky na ukrajinské počítačové siete už v roku 2021, čiže ešte pred začiatkom invázie na Ukrajinu. Autori správy tvrdia, že proruskí hackeri používaliV prvých štyroch mesiacoch roka 2022 bolo na Ukrajine zaznamenaných viac deštruktívnych počítačových útokov než počas predchádzajúcich ôsmich rokov. Kulminovali práve v období okolo vlaňajšieho 24. februára, keď Kremeľ spustil masívnu vojenskú agresiu voči Ukrajine.Kybernetická ofenzíva zahŕňala hackovanie webových stránok, získavanie spravodajských informácií či informačných kampaní na ovplyvnenie verejnej mienky.uviedol Google. Dodal, že do online útokov sa najnovšie začali zapájať i nové subjekty, konkrétne hackeri podporovaní čínskou vládou, ktorí sa zameriavajú na ukrajinské a západné ciele.