Google zakáže reklamy týkajúci sa konšpiračných teórií o pandémii

Na archívnej snímke z 17. júla 2006 zamestnanci Google kráčajú okolo nápasu v sídle spoločnosti v Mountain View. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 18. júla (TASR) - Spoločnosť Google zakáže webovým stránkam a aplikáciám využívajúcim jej inzerčnú technológiu zverejňovať reklamy na "nebezpečný obsah", ktorý sa týka nepravdivých informácií o pandémii COVID-19 a ktorý je v rozpore s vedeckým konsenzom. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra Reuters.Najväčší internetový vyhľadávač aktualizoval svoju firemnú politiku v čase, keď zdravotná kríza stále sužuje Spojené štáty a inzerčné giganty ako Google a Facebook sú pod nátlakom, aby konali viac proti šíreniu dezinformácií.Medzi obsah, ktorému nie je povolené ťažiť z reklamy, patria vyvrátené konšpiračné teórie - napríklad, že nový druh koronavírusu bol vytvorený v čínskom laboratóriu ako biologická zbraň; že ho dal vyvinúť zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates; alebo že vírus je hoaxom, uviedol Google vo vyhlásení.Google so sídlom v Kalifornii už predtým zakázal reklamy so škodlivým obsahom - napríklad na "zázračné" liečivá alebo protivakcinačné hnutie. Google tiež zakáže inzerentom vytvárať svoje vlastné reklamy, ktoré propagujú konšpiračné teórie súvisiace s koronavírusovou krízou.Google povoľuje zverejňovať reklamy týkajúce sa pandémie COVID-19 iba určitým inštitúciám vrátane vládnych organizácií a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to so zámerom zabrániť aktivitám, ako je obohacovanie sa na zdravotníckych pomôckach.