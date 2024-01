Export áut z Číny vzrástol vlani takmer o dve tretiny

TASR, dnes 11:16

Peking 11. januára (TASR) - Export áut z Číny vzrástol v minulom roku takmer o dve tretiny a rast, aj keď iba mierny, zaznamenal aj predaj na domácom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP, ktorá sa odvolala na údaje Čínskej automobilovej asociácie (CPCA).Čína vyviezla vlani celkovo 4,1 milióna áut, čo oproti roku 2022 predstavuje zvýšenie o 63,7 %. Zvýšil sa aj predaj áut na domácom trhu, a to o 4,2 % na 21,9 milióna.Čínske automobilky počas roka výrazne zvyšovali export, aby kompenzovali slabý dopyt na domácom trhu. Neskôr však vláda prišla s dotáciami na podporu predaja elektrických áut, čo zvýšilo aj domáci predaj. Ten však stále zaostáva za maximom z roku 2017, keď sa v Číne predalo zhruba 24 miliónov áut.Výrazný rast exportu by mohol Čínu dostať na prvé miesto v rebríčku najväčších vývozcov áut na svete. Zatiaľ ho drží Japonsko, ktoré za 11 mesiacov vyviezlo 3,6 milióna áut. Údaje o japonskom exporte za celý minulý rok budú známe 31. januára.Na základe údajov zo začiatku tohto týždňa sa elektrické autá podieľali na celkovom čínskom predaji v roku 2023 zhruba 24 %. Vrátane hybridov dosiahol podiel takzvaných nových energetických vozidiel (NEV) na celkovom predaji áut v krajine 36 %.Ratingová agentúra Fitch v decembri uviedla, že podľa jej prognóz by sa podiel NEV na celkovom predaji áut v Číne mal tento rok zvýšiť na 42 až 45 %. Očakáva aj rast exportu o 20 až 30 %.Rastúci vývoz áut z Číny a jeho vplyv na európske automobilky však znepokojuje Európsku úniu. Tá minulý rok preto začala vyšetrovanie čínskych dotácií pre výrobcov elektrických vozidiel.