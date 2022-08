Export Číny do Ruska v júli vzrástol, prvýkrát za päť mesiacov

TASR, dnes 10:00

Na snímke z 15. júna 2022 nákladné autá prepravujú kontajnery v juhokórejskom meste Inčchon. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 8. augusta (TASR) - Export Číny do Ruska sa po štyroch mesiacoch poklesu vrátil v júli k rastu, pričom rast prekonal 20 %. Opačne, ruský vývoz do Číny pokračoval v júli vo vysokom tempe a aj keď oproti vývoju v júni rástol o niečo slabšie, dosiahol takmer 50 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Ako uviedla čínska colná správa, čínsky vývoz do Ruska, ktoré zápasí s dôsledkami západných sankcií, vzrástol v júli v dolárovom vyjadrení medziročne o 22,2 %. Je to prvý rast za päť mesiacov, keď napríklad v júni klesol o 17 %.Opačne, dovoz Číny z Ruska sa v júli udržal na vysokej úrovni, aj keď v porovnaní s tempom dovozu v júni bol o niečo miernejší. V júni sa dovoz Číny z Ruska zvýšil medziročne o 56 %, v júli tempo rastu dosiahlo 49,3 %. V máji rast predstavoval až 79,6 %. Rusko je pre Čínu stále hlavným zdrojom dodávok plynu, ropy, uhlia a poľnohospodárskych komodít.Práve po vypuknutí vojny na Ukrajine sa dodávky energetických surovín z Ruska do Číny ešte zvýšili. Dôvodom sú sankcie západných krajín, v reakcii na ktoré Rusko ponúklo Číne, Indii a ďalším záujemcom ropu za výhodnejšiu cenu. V máji a júni bolo z týchto dôvodov Rusko najväčším dodávateľom ropy do Číny, pričom z prvého miesta vytlačilo Saudskú Arábiu.