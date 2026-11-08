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Export Nemecka sa v septembri zotavil, rast dosiahol 7-mesačné maximum

TASR, dnes 9:44

Vývoz Nemecka vzrástol v septembri medzimesačne o 2 % po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP
Wiesbaden 9. novembra (TASR) - Po dvoch mesiacoch poklesu sa export Nemecka v septembri zotavil, na druhej strane sa zrýchlilo tempo dovozu. Poukázali na to v pondelok zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis, ktoré priniesli portály RTTNews a tradingeconomics.

Vývoz Nemecka vzrástol v septembri medzimesačne o 2 % po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom mesiaci. Tempo rastu je najvýraznejšie od februára tohto roka, pričom výrazne prekonalo odhady ekonómov. Tí počítali s rastom iba o 0,5 %.

Najviac sa pod nečakane výrazné zotavenie exportu podpísal export do ostatných krajín Európskej únie, ktorý vzrástol o 3,5 %. V rámci EÚ potiahli export najmä krajiny mimo eurozóny. Vývoz na tieto trhy vzrástol o 6,1 %, zatiaľ čo do ostatných štátov menovej únie sa zvýšil o 2,4 %.

Nepriaznivo sa vyvíjal v danom mesiaci vývoz do USA, Británie a Číny. V prípade USA klesol nemecký export o 0,5 %, vývoz do Británie sa znížil o 4,7 % a do Číny o 5,2 %.

V medziročnom porovnaní vzrástol nemecký vývoz v septembri o 7,7 %. Za deväť mesiacov roka dosiahol rast 4,3 %.

Dovoz pokračoval v septembri v medzimesačnom raste, pričom tempo rastu sa výrazne zrýchlilo. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa dovoz do Nemecka zvýšil v septembri o 4,2 %, zatiaľ čo v auguste rast dosiahol 0,6 %. Aj v tomto prípade bol rozsah dovozu omnoho vyšší, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali so spomalením rastu na 0,5 %.



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