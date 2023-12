Export ropy z ruských prístavov minulý týždeň vzrástol

TASR, dnes 14:54

Moskva 12. decembra (TASR) - Export ropy z ruských prístavov, teda vyvážanej po mori, minulý týždeň prudko vzrástol po doznení búrok, ktoré narušili dodávky cez Čierne more. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.Podľa údajov o sledovaní tankerov Rusko za štyri týždne do 10. decembra vyviezlo zo svojich prístavov približne 3,2 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. To bolo o 114.000 barelov denne viac ako za štyri týždne do 3. decembra.Oveľa nestálejší týždenný priemer pritom vyskočil ešte viac, na 3,76 milióna barelov denne, čo predstavuje nárast o približne 910.000 barelov/deň v porovnaní s revidovaným údajom za sedem dní do 3. decembra a najvyššiu úroveň exportu od začiatku júla.Napriek tomuto nárastu priemerné štvortýždňové dodávky ropy boli o 385.000 barelov denne pod úrovňou z mája a júna. Moskva sa totiž začiatkom leta v rámci aliancie OPEC+ zaviazala, že dobrovoľne zníži svoju produkciu a tým aj export ropy.V 1. štvrťroku 2024 Rusko ešte viac obmedzí ťažbu aj vývoz ropy a ropných produktov, a to o 500.000 barelov denne pod priemerom z mája a júna.Podľa vicepremiéra Alexandra Novaka sa toto dobrovoľné zníženie rozdelí medzi redukciu dodávok ropy o 300.000 barelov denne a zvyšok budú tvoriť rafinérske produkty. Po zvyšok roka 2023 zostáva toto obmedzenie na úrovni 300.000 barelov denne, ktoré sa rozložia medzi ropu a rafinované produkty v nedefinovaných pomeroch. To komplikuje hodnotenia, či Rusko plní svoj záväzok voči partnerom z aliancie OPEC+.