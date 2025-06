Export z Ruska do Nemecka vlani prudko klesol

TASR, dnes 12:15

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Wiesbaden 11. júna (TASR) - Export z Ruska do Nemecka klesol v minulom roku o 94,6 % na 1,8 miliardy eur v porovnaní s úrovňou z roku 2021, keďže sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu obmedzili obchod. Oznámil to v stredu spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy DPA.Pred vojnou, ktorú Moskva začala 24. februára 2022, a pred zavedením už 17 sankčných balíkov Európskej únie (EÚ) doviezlo Nemecko v roku 2021 z Ruska tovar v hodnote 33,1 miliardy eur. Nemecký export do Ruska klesol v minulom roku o 71,6 % v porovnaní s rokom 2021 na 7,6 miliardy eur.V máji vstúpil do platnosti 17. balík sankcií EÚ, keďže ruské útoky na Ukrajinu pokračujú. Zahŕňa ďalšie sprísnenie obmedzení pre ruskú „tieňovú flotilu“ tankerov na prepravu ropy a ropných produktov. Únia momentálne pracuje na 18. balíku sankcií.Podiel Ruska na celkovom dovoze do Nemecka klesol v roku 2024 na niečo vyše 0,1 % z 2,8 % v roku 2021. Do Ruska zároveň smerovalo len 0,5 % všetkého nemeckého exportu v minulom roku, čo je pokles z 1,9 % v roku 2021.Do druhej polovice roku 2022 bolo Rusko dôležitým dodávateľom energií pre Nemecko, no od minulého roka patria medzi hlavné exportné artikle kovy, chemické výrobky, potraviny a krmivá pre zvieratá. Nemecko v minulom roku vyvážalo do Ruska najmä farmaceutické a chemické výrobky, ako aj stroje.EÚ ako celok tiež výrazne obmedzila svoj obchod s Ruskom. Dovoz z Ruska do európskeho bloku klesol z približne 163,6 miliardy eur v roku 2021 na 36 miliárd v minulom roku. Vývoz z EÚ do Ruska sa v priebehu troch rokov znížil o 64,6 % na necelých 31,6 miliardy eur.