Google postaví v Indii dátové centrum za 15 miliárd USD
TASR, dnes 15:19
Americký technologický gigant plánuje do projektu vložiť približne 15 miliárd dolárov (12,97 miliardy eur). „Po uvedení do prevádzky sa nové dátové centrum pripojí k sieti existujúcich dátových centier pre AI spoločnosti Google, ktorá sa rozprestiera v 12 krajinách,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Projekt v pobrežnom meste Višákhapatnam v štáte Ándhrapradéš počíta s vybudovaním komplexnej infraštruktúry na vytváranie a využívanie aplikácií a riešení na báze AI. Zahŕňať bude aj obnoviteľné zdroje energií a optickú sieť.
Bude to najväčšia investícia do centra AI mimo USA, citoval indický hospodársky denník Mint generálneho riaditeľa spoločnosti Google Cloud Thomasa Kuriana. India s viac ako miliardou potenciálnych používateľov internetu sa považuje za dôležitý trh pre cloudové služby a služby AI. Google svoj nový projekt rozvíja v spolupráci s miestnymi partnermi AdaniConneX a Airtel.
(1 EUR = 1,1569 USD)
