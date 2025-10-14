TERAZ Ekonomika Navi
utorok 14. október 2025
Google postaví v Indii dátové centrum za 15 miliárd USD

TASR, dnes 15:19

Bude to najväčšia investícia do centra AI mimo USA, citoval indický hospodársky denník Mint generálneho riaditeľa spoločnosti Google Cloud Thomasa Kuriana.

Ilustračná snímka. Foto: TASR
Naí Dillí 14. októbra (TASR) - Google plánuje rozšíriť svoju globálnu sieť dátových centier pre umelú inteligenciu (AI). Nové zariadenie vznikne na východnom pobreží Indie počas nasledujúcich piatich rokov, oznámila v utorok dcérska spoločnosť koncernu Alphabet. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.

Americký technologický gigant plánuje do projektu vložiť približne 15 miliárd dolárov (12,97 miliardy eur). „Po uvedení do prevádzky sa nové dátové centrum pripojí k sieti existujúcich dátových centier pre AI spoločnosti Google, ktorá sa rozprestiera v 12 krajinách,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení. Projekt v pobrežnom meste Višákhapatnam v štáte Ándhrapradéš počíta s vybudovaním komplexnej infraštruktúry na vytváranie a využívanie aplikácií a riešení na báze AI. Zahŕňať bude aj obnoviteľné zdroje energií a optickú sieť.

Bude to najväčšia investícia do centra AI mimo USA, citoval indický hospodársky denník Mint generálneho riaditeľa spoločnosti Google Cloud Thomasa Kuriana. India s viac ako miliardou potenciálnych používateľov internetu sa považuje za dôležitý trh pre cloudové služby a služby AI. Google svoj nový projekt rozvíja v spolupráci s miestnymi partnermi AdaniConneX a Airtel.

(1 EUR = 1,1569 USD)




