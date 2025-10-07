TERAZ Ekonomika Navi
utorok 7. október 2025 Svetový deň za dôstojnú prácu
Bratislava 12°C Iné mestá »
Ekonomika

Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie

TASR, dnes 8:37

Americký technologický gigant Google sa aj v Európe čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu (AI) v klasickom vyhľadávaní na internete.

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová
Berlín 8. októbra (TASR) - Americký technologický gigant Google sa aj v Európe čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu (AI) v klasickom vyhľadávaní na internete. Spoločnosť teraz aktivuje režim umelej inteligencie pre vyhľadávač Google vo viac ako 40 krajinách vrátane Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Španielska, Talianska, Švédska, Poľska, Thajska a Vietnamu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Novú funkciu, ktorá umožňuje konverzovať s výsledkami vyhľadávania, Google najskôr uviedol v júli v USA, Veľkej Británii a Indii. V polovici augusta spoločnosť aktivovala režim AI v ďalších 180 krajinách. Nástroj je možné aktivovať pri bežnom vyhľadávaní na stránke Google.com a na národných webových stránkach vyhľadávača.

Funkcia sa zobrazuje ako voľba na dodatočnej karte (Tab) vedľa už dostupných bežných možností ako sú „všetko“, „obrázky“, „knihy“, „videá“ a „správy“. Môže však trvať niekoľko dní, kým sa nová karta s režimom AI zobrazí, keďže Google neaktivuje všetky svoje servery naraz, upozornila spoločnosť.



Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 9:16

V septembri sa v úpadku ocitlo 33 firiem, štátu dlžia 31 mil. eur
Medziročne ide o takmer 21-percentný nárast, medzikvartálne o viac ako 13-percentné zvýšenie.

sk
dnes 8:00

Ceny ropy v stredu ráno vzrástli
Vývoj na trhu ovplyvnilo zmiernenie obáv z nadmernej ponuky po tom, ako ropné zoskupenie OPEC+ oznámilo, že v novembri zvýši ťažbu v oveľa menšom rozsahu, než s akým počítali mnohé odhady.

sk
včera 19:32

Skupina BMW zhoršila celoročnú prognózu
Zhoršenie prognózy čiastočne odráža vývoj predaja v Číne, ktorý v treťom štvrťroku zaostal za očakávaniami.

sk
http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/3/0/1/3-301d62ed552a2cb89fc2630df5fc2310fa5131ad.jpg

TERAZ nové správy
09:29

Z tibetského údolia evakuovali všetkých uviaznutých turistov a šerpov

09:26

ODŠTARTOVALA NHL: Florida úspešne vykročila za obhajobou titulu

09:17

V Bratislave na Pražskej ulici je prerušená premávka trolejbusov

09:16

V septembri sa v úpadku ocitlo 33 firiem, štátu dlžia 31 mil. eur

09:13

Rozšírenie systému PAAS v Starom Meste je plánované na 5. novembra

09:12

V Bratislave sa začína 10. ročník literárneho festivalu Novotvar

09:05

FC Košice povedie český tréner František Straka

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 6. októbra 2025
Preteky byvolov v Thajsku 6. októbra 2025.Pridaj...



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac