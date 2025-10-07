Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie
TASR, dnes 8:37
Novú funkciu, ktorá umožňuje konverzovať s výsledkami vyhľadávania, Google najskôr uviedol v júli v USA, Veľkej Británii a Indii. V polovici augusta spoločnosť aktivovala režim AI v ďalších 180 krajinách. Nástroj je možné aktivovať pri bežnom vyhľadávaní na stránke Google.com a na národných webových stránkach vyhľadávača.
Funkcia sa zobrazuje ako voľba na dodatočnej karte (Tab) vedľa už dostupných bežných možností ako sú „všetko“, „obrázky“, „knihy“, „videá“ a „správy“. Môže však trvať niekoľko dní, kým sa nová karta s režimom AI zobrazí, keďže Google neaktivuje všetky svoje servery naraz, upozornila spoločnosť.
