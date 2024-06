Runjaič sa stal novým trénerom Udinese, vo funkcii nahradil Cannavara

Hummels ukončil svoje pôsobenie v Borussii Dortmund

Tridsaťpäťročný obranca pôsobil v tíme od roku 2008 do 2016. V roku 2019 sa do klubu vrátil z Bayernu Mníchov. Hummels nefiguruje v zostave Juliana Nagelsmanna na ME v Nemecku.