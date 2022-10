Google povolil návrat Trumpovej sociálnej platformy do Google Play

TASR, dnes 6:58

Na archívnej snímke z 23. septembra 2022 bývalý americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 13. októbra (TASR) - Spoločnosť Google oznámila v stredu, že povolila, aby bola na jej on-line distribučnej službe Google Play opäť sprístupnená sociálna platforma bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Spoločnosť k tomuto kroku pristúpila po tom, ako bola uistená, že platforma bude spĺňať pravidlá spoločnosti týkajúce sa tlmenia škodlivého obsahu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.Aplikácia sociálnej platformy Truth Social, ktorú Trump založil po tom, ako na neho Twitter uvalil zákaz pre útok jeho priaznivcov na sídlo Kongresu vo Washingtone, bola odstránená z Google Play koncom augusta pre nedostatok nástrojov zameraných na tlmenie škodlivého obsahu vrátane výziev k násiliu.Aplikácia Truth Social však bola odvtedy aktualizovaná tak, aby spĺňala podmienky spoločnosti Google, a boli do nej zapracované nástroje na nahlasovanie a odstraňovanie škodlivého obsahu a blokovanie používateľov, ktorí budú tieto pravidlá porušovať.uviedol hovorca Googlu pre AFP.Spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), ktorá prevádzkuje Truth Social, aplikáciu čoskoro v obchode Google Play sprístupní, cituje Google agentúra Reuters.Používatelia smartfónov s operačným systémom Android si do zariadení najčastejšie sťahujú aplikácie cez obchod Google Play. Aplikácia Truth Social je dostupná aj na oficiálnej webovej stránke sociálnej platformy a jej upravená verzia sa nachádza aj v službe App Store, ktorú využívajú užívatelia zaradení spoločnosti Apple.Ak by aplikácia nebola dostupná v obchodoch Google Play a App Store, väčšina užívateľov smartfónov by sa k nej nevedela poľahky dostať. Sťahovanie aplikácií z iných zdrojov je totiž obťažnejšie, píše Reuters.