Export elektriny z Ruska do Fínska klesol na nulu

TASR, dnes 12:15

Toky ruskej energie do Fínska v pondelok podľa údajov prevádzkovateľa siete Fingrid klesli takmer na nulu z 87 megawattov v sobotu (14. 5.).

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA Foto: TASR/DPA

Helsinki 16. mája (TASR) - Ruský export elektriny do Fínska klesol v pondelok takmer na nulu. Ukázali to údaje o tokoch po tom, ako ruská energetická spoločnosť Inter RAO minulý týždeň oznámila, že ho zastaví, pretože nedostala zaplatené.Inter RAO v piatok (13. 5.) uviedla, že od polnoci prestane "zatiaľ" vyvážať elektrinu do Fínska, keďže jej od 6. mája neplatí za elektrinu predanú cez paneurópsku burzu Nord Pool.Toky ruskej energie do Fínska v pondelok podľa údajov prevádzkovateľa siete Fingrid klesli takmer na nulu z 87 megawattov v sobotu (14. 5.).Fínsky prevádzkovateľ siete Fingrid tvrdí, že dokáže nahradiť ruské dodávky elektrinou zo Švédska a zvýšením domácej produkcie. V sobotu informoval, že dôvodom zastavenia ruského prenosu sú obmedzenia pri platbách pre sankcie, ktoré uvalili západné štáty na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. Sankcie viedli totiž k vylúčeniu významných ruských bánk z medzibankového platobného systému SWIFT.," oznámil Fingrid.Podľa spoločnosti Fingrid sa Rusko podieľalo približne 10 % na celkovej spotrebe elektriny vo Fínsku. Fínsky prevádzkovateľ už minulý mesiac uviedol, že sa pripravil na zastavenie dodávok ruskej elektriny obmedzením prenosovej kapacity o tretinu.TASR o tom informuje na základe správy Reuters.