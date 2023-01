Export Nemecka bude rásť tento rok pomalším tempom

TASR, dnes 12:53

Berlín 25. januára (TASR) - Nemecký vývoz by mal v tomto roku pokračovať v raste, jeho tempo sa však podľa všetkého spomalí. Uviedla to nemecká vláda vo svojej výročnej správe. V tej zároveň počíta s mierne vyššou nezamestnanosťou, než akú Nemecko zaznamenalo v minulom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Vláda vo svojej výročnej ekonomickej správe uviedla, že export by tento rok mal vzrásť o 2,2 %. V roku 2022 zaznamenal rast na úrovni 3,2 %.O niečo horšie by sa mala v porovnaní s rokom 2022 vyvíjať aj miera nezamestnanosti. Ako sa v správe uvádza, nezamestnanosť by v roku 2023 mala dosiahnuť 5,4 %, zatiaľ čo v roku 2022 predstavovala 5,3 %. Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck by mal detaily zverejniť v popoludňajších hodinách.," uvádza sa v správe. Tá však zároveň upozorňuje, že neistoty pre ďalší vývoj nemeckej ekonomiky pretrvávajú.