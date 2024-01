Export ruského LNG do Európy a Ázie v minulom roku klesol

TASR, dnes 9:09

Projekt LNG Portovaja dodal na zahraničné trhy vlani 1,4 milióna ton LNG, väčšina pritom smerovala do Turecka a Grécka, tri dodávky však putovali aj do Číny.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Moskva 3. januára (TASR) - Export ruského skvapalneného zemného plynu (LNG) dosiahol v závere roka rekordnú hodnotu, za celý minulý rok však klesol, pod čo sa veľkou mierou podpísal export do Ázie. Poukázali na to predbežné údaje britskej burzovej skupiny LSEG. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Rusko vyviezlo vlani 31 miliónov ton LNG, čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje pokles o 6 %. Dôvodom boli plánované odstávky závodov počas letných mesiacov pre údržbu. Za mesiac december však export dosiahol rekordnú hodnotu 3,2 milióna ton, z čoho 1,9 milióna ton pochádzalo z projektu Jamal LNG.Z jednotlivých regiónov klesol export ruského LNG najmä do Ázie. Na tento trh vyviezlo Rusko vlani zhruba 15 miliónov ton, čo oproti roku 2022 predstavuje pokles o 11 %. Klesol aj vývoz do Európy, avšak iba o 1,9 % na približne 16 miliónov ton. Európa vlani výrazne zvýšila nákupy LNG po tom, ako prudko znížila dovoz zemného plynu z Ruska plynovodmi v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu.Väčšina LNG z Ruska smerovala od najväčšieho ruského producenta LNG, firmy Novatek. Spoločnosť exportovala vlani 18,7 milióna ton LNG z projektu Jamal LNG a 800.000 ton dodala z Kriogaz-Vysotsk v Baltickom mori, dodala LSEG. Ďalšie dodávky zabezpečilo Rusko z projektu Sachalin-2, ktorý kontroluje ruský plynárenský koncern Gazprom. Z tohto projektu smerovalo na export vyše 10 miliónov ton, čo bolo zhruba o 10 % menej než v roku 2022.Projekt LNG Portovaja dodal na zahraničné trhy vlani 1,4 milióna ton LNG, väčšina pritom smerovala do Turecka a Grécka, tri dodávky však putovali aj do Číny. Jeden z týchto nákladov vypravilo Rusko cez Severnú morskú cestu, ktorú Moskva považuje za alternatívu voči Suezskému prieplavu.