Export z Číny klesol v decembri najvýraznejšie za takmer tri roky

TASR, dnes 9:05

Peking 13. januára (TASR) - Export z Číny zaznamenal v decembri pokles o takmer desatinu, čo predstavuje najprudší pokles vývozu za takmer tri roky. Podobne sa vyvíjal aj dovoz. V obidvoch prípadoch sa pod výsledky podpísala pandemická situácia v Číne a problémy na realitnom trhu, ktoré výrazne ovplyvnili domáci dopyt. To je ďalší zo signálov, že čínska ekonomika nevykáže za skončený rok 2022 výraznejšie zotavenie. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu RTTNews.Čínska colná správa v piatok uviedla, že export zaznamenal v decembri medziročný pokles o 9,9 % po novembrovom poklese o 8,7 %. To je iba mierne lepší výsledok, než očakávali analytici, ktorí počítali s poklesom o 10 %. Stále je to však najprudšie zníženie vývozu od februára 2020, keď krajinu v plnej miere zasiahla pandémia nového koronavírusu.Export patril v období pandémie k jedným zo svetlých bodov druhej najväčšej ekonomiky sveta. Ku koncu roka 2022 sa však situácia výrazne zhoršila, keďže zákazníci na zahraničných trhoch obmedzili dopyt po tom, ako centrálne banky začali s cieľom dostať infláciu pod kontrolu výrazne zvyšovať úrokové sadzby. Podľa ekonómov sa dá očakávať, že takto vývoj bude pokračovať aj v tomto roku.Za celý rok 2022 však vďaka vývoju vo väčšine mesiacov roka zaznamenala Čína rast exportu o 7 %. Prispeli k tomu najmä krajiny juhovýchodnej Ázie, ako aj výrazný rast vývozu nových energetických vozidiel. Na druhej strane, ani zďaleka sa tempo rastu exportu nepriblížilo k roku 2021, v ktorom vývoz vzrástol oproti predchádzajúcemu roku o 29,6 %.V poklese pokračoval aj dovoz, aj keď jeho tempo bolo miernejšie než v novembri. Zatiaľ čo v novembri klesol dovoz do Číny medziročne o 10,6 %, v decembri zaznamenal 7,5 %. Analytici odhadovali pokles o 9,8 %.Aj dovoz sa za celý rok zvýšil, v tomto prípade však bol rozdiel medzi rokmi 2022 a 2021 ešte výraznejší než v prípade exportu. V roku 2022 sa dovoz do Číny zvýšil o 1,1 %, v roku 2021 rast dosiahol 30 %.