Export z Nemecka v máji klesol

TASR, dnes 9:28

Vývoz do USA pritom v máji klesol o 7,7 % a dosiahol najnižšiu úroveň od marca 2022.

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Wiesbaden 8. júla (TASR) - Export z Nemecka v máji 2025 klesol viac, ako sa očakávalo, keďže dopyt zo Spojených štátov sa znížil po mesiacoch silných nákupov v očakávaní ciel. Ukázali to v utorok oficiálne údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.Konkrétne, nemecký export sa v máji znížil o 1,4 % v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom na štvormesačné minimum 129,4 miliardy eur. Analytici pritom očakávali, že klesne menej, o 0,2 % po revidovanom znížení o 1,6 % v apríli.Vývoz do USA pritom v máji klesol o 7,7 % a dosiahol najnižšiu úroveň od marca 2022. Zasiahli ho clá amerického prezidenta Donalda Trumpa. Znížil sa aj vývoz do Číny (2,9 %) a v rámci Európskej únie (2,2 %), pričom dodávky do krajín eurozóny klesli o 2,6 %.Aj dovoz do Nemecka v máji medzimesačne klesol a viac ako vývoz, o 3,8 % na päťmesačné minimum 111,1 miliardy eur. To bol tiež horší výsledok, než zníženie importu o 0,9 %, ktoré predpovedali analytici.Nákupy z EÚ pritom klesli o 3,6 %, z toho import z eurozóny sa znížil o 3,2 % a z krajín EÚ mimo eurozóny o 4,2 %. Klesol tiež import z tzv. z tretích krajín o 4,1 % v dôsledku nižšieho dovozu z USA (10,7 %), Číny (-1 %) a Spojeného kráľovstva (-4 %).Obchodný prebytok Nemecka sa však v máji 2025 zvýšil na 18,4 miliardy eur z aprílových 15,7 miliardy eur a prekonal očakávania na úrovni 15,5 miliardy eur, keďže vývoz klesol menej ako dovoz.Za prvých päť mesiacov 2025 zaznamenalo Nemecko obchodný prebytok vo výške 88,9 miliardy eur, pričom vývoz medziročne mierne vzrástol o 0,2 % a dovoz o 4,6 %.