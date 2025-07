Export skvapalneného plynu z Ruska klesol za 1. polrok o vyše 4 %

TASR, dnes 16:05

Do Európy vyviezlo Rusko za 1. polrok 7,9 milióna ton LNG.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Moskva 2. júla (TASR) - Vývoz skvapalneného plynu (LNG) z Ruska dosiahol v 1. polroku približne 15 miliónov ton, čo medziročne predstavuje pokles o viac než 4 %. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters, ktorá zverejnila predbežné údaje spoločnosti LSEG.Podľa LSEG vyviezlo Rusko od januára do konca júna celkovo 15,2 milióna ton LNG. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená o 4,4 % menej.V samotnom júni dosiahol ruský export LNG 2,15 milióna ton. Aj v tomto prípade to znamená medziročný pokles o 4,4 %. Omnoho výraznejší pokles vykázal export ruského LNG v medzimesačnom porovnaní. Oproti máju, v ktorom Rusi vyviezli 2,53 milióna ton LNG, sa objem jeho exportu znížil o 15 %.Do Európy vyviezlo Rusko za 1. polrok 7,9 milióna ton LNG. To je o 13 % menej než za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. V samotnom júni export dosiahol 1,37 milióna ton, čo znamená medziročné zníženie dodávok o 14,4 %.Dôvodom sú sankcie západných štátov voči ruskému energetickému sektoru v dôsledku vojny na Ukrajine. Výrazný podiel na obmedzení dodávok mali podľa Reuters Spojené štáty, ktoré uvalili sankcie na firmy a plavidlá prepojené s ruským projektom Arctic LNG 2. Tie tento projekt fakticky zmrazili.