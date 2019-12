KUDLOW: Export z USA do Číny sa zdvojnásobí v prvej fáze dohody

TASR, dnes 19:30

Zatiaľ čo americká administratíva dohodu oslavuje, čínski predstavitelia sú opatrnejší a pripomínajú, že je to prvá fáza a obchodný spor dvoch najväčších ekonomík sveta nebol úplne vyriešený.

Na archívnej snímke hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 16. decembra (TASR) - Export z USA do Číny sa zdvojnásobí v rámci tzv. prvej fázy obchodnej dohody medzi Washingtonom a Pekingom. Vyhlásil to v pondelok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow pre spravodajský kanál Fox News Channel.Podľa dohody, ktorú USA oznámili koncom minulého týždňa, Washington zníži niektoré clá na dovoz z Číny výmenou za to, že Peking zvýši nákup amerických poľnohospodárskych, priemyselných a energetických výrobkov v nasledujúcich dvoch rokoch o približne 20 miliárd USD (17,94 miliardy eur).Zatiaľ čo americká administratíva dohodu oslavuje, čínski predstavitelia sú opatrnejší a pripomínajú, že je to prvá fáza a obchodný spor dvoch najväčších ekonomík sveta nebol úplne vyriešený.Americký prezident Donald Trump cez víkend povedal, že rokovania o druhej fáze obchodnej dohody sa "Obchodný zástupca USA Robert Lighthizer zase v nedeľu (15. 12.) uviedol, že dátum pre podpis dohody vysokými predstaviteľmi oboch strán ešte nebol určený.(1 EUR = 1,1146 USD)