Export zemného plynu z USA dosiahol v novembri druhý najvyšší objem

TASR, dnes 16:22

Na archívnej snímke detail na ťahač na LNG. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Houston 3. decembra (TASR) - Export skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov dosiahol minulý mesiac druhý najvyšší objem v histórii. Poukázali na to najnovšie údaje finančnej spoločnosti LSEG, ktorá vychádzala z informácií o pohybe tankerov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.USA vyviezli v novembri 7,99 milióna ton LNG a iba tesne zaostali za doterajším rekordom. Ten predstavoval export v apríli, keď Spojené štáty vyviezli 8,01 milióna ton LNG. Aprílové výsledky tak mali výrazný podiel na tom, že USA sa za celý 1. polrok tohto roka stali najväčším exportérom LNG na svete. Za nimi skončili Katar a Austrália. Vysoký objem exportu zaznamenali USA aj za október, keď dosiahol 7,92 milióna ton.Americkí producenti sa naďalej zameriavajú najmä na Európu, keďže na severnej pologuli nastúpilo zimné obdobie. V novembri vyviezli USA do Európy približne 68 % z celkového objemu exportu. V októbri to bolo 65 %.Aj keď teploty v Európe klesli, ceny LNG by to zvýšiť nemalo. Dôvodom je vysoký objem uskladneného plynu na európskom kontinente, uviedli analytici z poradenskej spoločnosti Rystad Energy. Ku koncu novembra boli európske zásobníky podľa firmy naplnené na 97 %.Naopak, do Ázie smerovalo v novembri menej plavidiel s americkým LNG. Export na tento trh dosiahol z celkového objemu exportu 18,5 %, zatiaľ čo v októbri predstavoval 20 %. Časť LNG vyviezli Spojené štáty aj do Latinskej Ameriky, konkrétne 5 % z celkového objemu exportu. V porovnaní s októbrom sa tak objem vývozu na latinskoamerický trh prakticky nemenil.