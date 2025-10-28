Google údajne plánuje svoju doteraz najväčšiu investíciu v Nemecku
TASR, dnes 13:59
Denník vo štvrtok s odvolaním sa na interný dokument spoločnosti Google uviedol, že investičné zámery by mali byť verejnosti predstavené 11. novembra na tlačovej konferencii v Berlíne za účasti ministra financií Larsa Klingbeila. V dokumente sa uvádza, že pôjde o „doteraz najväčšie investičné plány pre Nemecko“, napísal Handelsblatt. Bližšie údaje k možnému objemu investícií denník neuviedol.
Okrem výpočtových centier má spoločnosť v úmysle rozširovať svoju vlastnú infraštruktúru v krajine. Nové kapacity majú byť zavedené v Berlíne, Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom, kde má spoločnosť už svoje zastúpenia, informoval ďalej Handelsblatt.
Prečítajte si aj:
AI na jadrový pohon: Google chce spustiť odstavenú elektráreň
Na projekte bude Google spolupracovať so spoločnosťou NextEra Energy.
Google postaví v Indii dátové centrum za 15 miliárd USD
Bude to najväčšia investícia do centra AI mimo USA, citoval indický hospodársky denník Mint generálneho riaditeľa spoločnosti Google Cloud Thomasa Kuriana.
Google v Európe rozširuje vyhľadávanie s pomocou umelej inteligencie
Americký technologický gigant Google sa aj v Európe čoraz viac zameriava na umelú inteligenciu (AI) v klasickom vyhľadávaní na internete.
Viac článkov na tému:
Najnovšie články v rubrike
Nemecká priemyselná produkcia v septembri vzrástla
Všetky tri hlavné odvetvia zaznamenali v septembri rast produkcie, a to v prípade kapitálových tovarov o 3,8 %, spotrebného tovaru aj polotovarov zhodne o 0,2 %.
Opozícia nie je s poslaneckým priekumom na PPA spokojná
Poslanec Alojz Hlina (SaS) upozornil, že PPA kontrolovala iba penzióny, ktoré sú ešte v päťročnom limite udržateľnosti projektu, hoci je podľa neho možné spätne preveriť aj staršie projekty.
Rast španielskej priemyselnej produkcie sa v septembri spomalil
Produkcia energií medziročne stúpla o 3,6 %, produkcia spotrebiteľských tovarov o 2,7 % a produkcia polotovarov o 0,7 %. Produkcia kapitálových tovarov klesla o 0,3 %.