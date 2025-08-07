TERAZ Šport Navi
sobota 9. august 2025
Rune postúpil do 3. kola turnaja ATP Masters 1000 v Cincinnati

TASR, dnes 19:30

V 2. kole v pozícii nasadenej sedmičky zdolal Rusa Romana Safjullina 7:5, 7:6 (5).

Na snímke Holger Rune. Foto: TASR/AP
Cincinnati 9. augusta (TASR) - Dánska tenista Holger Rune postúpil do 3. kola dvojhry na turnaji Masters 1000 v Cincinnati. V 2. kole v pozícii nasadenej sedmičky zdolal Rusa Romana Safjullina 7:5, 7:6 (5).

dvojhra - 2. kolo:

Holger Rune (Dán.-7) - Roman Safjullin (Rus.) 7:5, 7:6 (5)




