Google: Ruskí hackeri zaútočili na siete niektorých armád a NATO

TASR, dnes 8:31

Londýn 31. marca (TASR) - Ruskí hackeri sa v nedávnej dobe pokúsili preniknúť do sietí Severoatlantickej aliancie a armád niektorých európskych štátov. V stredu to vo vyhlásení uviedla skupina firmy Google pre analýzu hrozieb. TASR vo štvrtok prevzala túto správu od agentúry Reuters.Spoločnosť Google v správe neuviedla, ktoré národné armády boli zasiahnuté kybernetickými útokmi. Podľa vyhlásenia išlo oa viedla ich skupina, ktorá sa nazýva Coldriver, resp. Callisto so sídlom v Moskve. Skupina Google pre analýzu hrozieb v správe uviedla, že úspešnosť útokov nie je známa. Severoatlantická aliancia sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.Rusko pravidelne odmieta obvinenia z kybernetických útokov na západné ciele. V súčasnosti však Moskva čelí tvrdým ekonomickým sankciám Západu pre vojenskú inváziu na Ukrajine.Fínska spoločnosť F-Secure Labs, ktorá sa zameriava na kybernetickú bezpečnosť, v roku 2019 opísala hackerskú skupinu Callisto ako významnú hrozbu, ktorá máv Európe.Spoločnosť Google v stredajšej správe uviedla, že hackerské útoky boli namierené aj na Centrum excelentnosti NATO. To v následnom vyhlásení uviedlo, že škodlivú kybernetickú aktivitu zaznamenáva každý deň.