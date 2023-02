Export benzínu z Číny klesá,vo februári možno dosiahne 8-ročné minimum

TASR, dnes 14:51

Nižší vývoz benzínu z Číny tak môže zvýšiť tlak na dodávky suroviny na severnej pologuli v čase, keď sa približuje kľúčová motoristická sezóna.

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Peking 10. februára (TASR) - Vývoz benzínu z Číny pravdepodobne klesne aj tento mesiac, pričom sa očakáva najnižší objem exportu za posledných osem rokov. Odhadujú to zdroje z energetického sektora, ktoré vychádzajú z dopytu po palive na domácom čínskom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.Čínske rafinérie začali obmedzovať dodávky benzínu na zahraničné trhy už v januári, keď po náhlom zrušení čínskej politiky nulovej tolerancie voči ochoreniu COVID-19 sa dopyt na domácom trhu začal zotavovať. Nižší vývoz benzínu z Číny tak môže zvýšiť tlak na dodávky suroviny na severnej pologuli v čase, keď sa približuje kľúčová motoristická sezóna.Export benzínu z Číny by mal vo februári dosiahnuť od 285.000 do 360.000 ton. Na porovnanie, v januári vyviezla Čína zhruba 480.000 ton, uviedli dva zdroje z energetického trhu a zástupcovia dvoch čínskych poradenských firiem. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to najnižší objem vývozu od februára 2015, keď sa z Číny vyviezlo 224.000 ton benzínu.