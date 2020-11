Export Číny vzrástol v októbri na vyše 1,5-ročné maximum

TASR, dnes 11:28

Tempo rastu vývozu je zároveň najvyššie za posledných 19 mesiacov.

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 8. novembra (TASR) - Export Číny rástol aj minulý mesiac, pričom rast dosiahol vyše 1,5-ročné maximum. Tento vývoj poukazuje na rýchle zotavovanie druhej najväčšej ekonomiky sveta z dôsledkov pandémie nového koronavírusu, ktorý sa do celého sveta rozšíril začiatkom roka zo strednej Číny. Rast zaznamenal aj dovoz, jeho tempo sa však oproti septembrovému vývoju prudko spomalilo. Výsledkom je rast obchodného prebytku o viac než 20 miliárd USD.Vývoz Číny vzrástol v októbri medziročne o 11,4 % po 9,9-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Výsledok, ktorý cez víkend oznámila čínska colná správa, je lepší aj v porovnaní s odhadmi analytikov. Tí počítali so spomalením rastu vývozu na 9,3 %. Tempo rastu vývozu je zároveň najvyššie za posledných 19 mesiacov.V raste pokračoval aj dovoz, rast však v tomto prípade dosiahol iba 4,7 %. V septembri predstavoval až 13,2 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali so spomalením rastu dovozu, avšak iba na 9,5 %.Zrýchlenie vývozu a, naopak, výrazné spomalenie rastu dovozu sa odrazilo na prebytku zahraničného obchodu Číny. Ten dosiahol v októbri 58,44 miliardy USD (49,23 miliardy eur), zatiaľ čo v septembri predstavoval 37 miliárd USD. Vysoko prekonal aj očakávania analytikov, ktorí počítali so zvýšením obchodného prebytku na 46 miliárd USD.Vzrástol aj politicky citlivý obchodný prebytok Číny so Spojenými štátmi. Dosiahol 31,37 miliardy USD, zatiaľ čo v septembri predstavoval 30,75 miliardy USD.(1 EUR = 1,1870 USD)