Export Izraela by mal v roku 2022 zaznamenať rekord vyše 160 mld. USD

TASR, dnes 13:10

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Jeruzalem 26. decembra (TASR) - Export Izraela vzrástol tento rok podľa predbežných odhadov o viac než desatinu na historické maximum. Uviedlo to cez víkend izraelské ministerstvo hospodárstva, podľa ktorého vývoj exportu ovplyvnili najmä služby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.Ministerstvo hospodárstva uviedlo, že hodnota exportu Izraela, ktorý sa na celkovej ekonomickej aktivite krajiny podieľa zhruba 30 %, dosiahla za tento rok predbežne viac než 160 miliárd USD (150,63 miliardy eur), čo znamená rekord. V porovnaní s exportom za rok 2021 to predstavuje rast o vyše 10 %. Aj v tomto roku sa pod vývoj exportu podpisujú služby, ktoré boli základom exportu v roku 2021, v ktorom hodnota vývozu dosiahla približne 144 miliárd USD. V danom roku služby prvýkrát prekonali tovar ako základ vývozu Izraela.Aj tento rok by služby mali predstavovať z celkovej hodnoty vývozu približne 51 %. Export ťahajú najmä služby v oblasti moderných technológií, ako programovanie, výskum a vývoj. Ako dodalo ministerstvo hospodárstva, ak sa vývoz za posledný kvartál bude vyvíjať podobne ako v predchádzajúcich troch štvrťrokoch, celková hodnota exportu Izraela by za rok 2022 mala dosiahnuť 165 miliárd USD.Asociácia izraelských výrobcov však upozornila, že aj keď v tomto roku dokázal vývoz napriek viacerým problémom rásť, obáva sa vývoja v nasledujúcom roku.povedal šéf asociácie Ron Tomer.Bez ďalších podrobností dodal, že výrobcovia očakávajú, že izraelská vláda si urobí svoju časť práce a ekonomiku a vývoz v tomto zložitom období podporí. Odhaduje sa, že ekonomika Izraela vzrastie v tomto roku o 6 %. V budúcom roku sa však počíta so spomalením rastu na 3 %.Najväčším obchodným partnerom Izraela je Európa, do ktorej smeruje 38 % izraelského exportu. Nasledujú Spojené štáty (35 %) a Ázia, do ktorej smeruje 24 % exportu Izraela.(1 EUR = 1,0622 USD)