Export nemeckých strojárskych firiem za 3 kvartály klesol

TASR, dnes 15:27

Pokles do veľkej miery ovplyvnila nepriaznivá pandemická situácia v Číne.

Ilustračná snímka Foto: TASR - Alexandra Moštková Foto: TASR - Alexandra Moštková

Berlín 15. novembra (TASR) - Vývoz nemeckých strojárskych podnikov zaznamenal za deväť mesiacov tohto roka v reálnom vyjadrení pokles, čo do veľkej miery ovplyvnila nepriaznivá pandemická situácia v Číne. Uviedlo to v utorok Združenie nemeckých výrobcov strojov a zariadení (VDMA). Informovala o tom agentúra Reuters.Podľa VDMA klesol export strojov a zariadení za obdobie od januára do konca septembra v reálnom vyjadrení o 2,8 %. Sprísnenie protipandemických opatrení v Číne po opätovnom zvýšení počtu nakazených zasiahlo tamojší firemný sektor.V nominálnom vyjadrení sa export zvýšil o 4 %. Silnejší dolár podporil dopyt zo strany Spojených štátov, pričom export nemeckých strojárskych podnikov na americký trh vzrástol o 19,4 %.povedal ekonóm VDMA Ralph Wiechers.Naopak, export nemeckých strojov a zariadení do Číny v nominálnom vyjadrení klesol za prvé tri kvartály medziročne o 2,8 %. Dôvodom boli prísne protipandemické opatrenia čínskej vlády, ktoré zasiahli aktivitu firiem najmä v 2. štvrťroku.dodal Wiechers.