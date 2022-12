Export švajčiarskych hodiniek vzrástol na historické maximum

TASR, dnes 11:47

Vývoz do Číny síce klesol, výpadok na tomto trhu však vykompenzoval vysoký dopyt Američanov po prémiových výrobkoch.

Ilustračná fotka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bern 20. decembra (TASR) - Export švajčiarskych hodiniek vzrástol minulý mesiac o viac než desatinu, pričom dosiahol najvyššiu hodnotu v histórii meraní. Vývoz do Číny síce klesol, výpadok na tomto trhu však vykompenzoval vysoký dopyt Američanov po prémiových výrobkoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.Švajčiarsko vyviezlo v novembri hodinky za rekordných 2,4 miliardy švajčiarskych frankov (2,43 miliardy eur), uviedla v utorok Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. V medziročnom porovnaní to predstavuje rast o 10,9 %.Za 11 mesiacov tohto roka vzrástol export oproti rovnakému obdobiu roka 2021 o 11,9 % na 22,9 miliardy CHF. Aj za celý rok smeruje export k rekordu.Výsledky do veľkej miery ovplyvnil zvýšený dopyt v USA po luxusných hodinkách. Práve Američania potiahli dopyt po prémiových hodinkách s cenou nad 3000 CHF, ktorých celkový export vzrástol v novembri o 15,7 %. Vývoz švajčiarskych hodiniek do samotných Spojených štátov zaznamenal rast o 33 %.Američania tak kompenzovali švajčiarskym výrobcom pokles exportu na čínsky trh, kde dopyt ovplyvnili protipandemické obmedzenia. Dovoz švajčiarskych hodiniek do Číny klesol v novembri o 11,5 %.Výrazne však vzrástol aj dopyt po najlacnejších produktoch. Export hodiniek s cenou do 200 CHF vzrástol v novembri o 15,6 %. Nedarí sa predaju výrobkov v cene od 200 do 500 CHF, ktorých hodnota predaja klesla o 30 %.Z jednotlivých trhov sa prudko zvýšil dopyt po švajčiarskych hodinkách v Katare, kde sa obchodníci pred Majstrovstvami sveta vo futbale zásobili prémiovými výrobkami. Ako ukázali údaje federácie výrobcov hodiniek, v novembri sa do Kataru vyviezli hodinky v hodnote 36 miliónov CHF, čo medziročne predstavuje rast o 112 %.(1 EUR = 0,9884 CHF)