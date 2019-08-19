Export z Japonska v auguste klesol
TASR, dnes 10:19
Podľa týchto údajov sa obchodný deficit Japonska v auguste 2025 výrazne znížil na 242,5 miliardy jenov (1,40 miliardy eur) zo 711,4 miliardy JPY v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka. Analytici pritom očakávali, že klesne menej, na 513,6 miliardy JPY.
K výsledku prispel najmä pokles importu, už druhý mesiac po sebe, a to medziročne o 5,2 %. To poukazuje na slabý domáci dopyt a pretrvávajúce vysoké vstupné náklady napriek snahe vlády stimulovať spotrebu a zmierniť ceny energií.
Aj vývoz sa v auguste znížil, už štvrtý mesiac v rade, ale len mierne, o 0,1 %, čím preukázal určitú odolnosť napriek pretrvávajúcim nepriaznivým vplyvom amerických ciel.
Japonský export do Spojených štátov však v auguste opäť prudko klesol o 13,8 % po júlovom znížení o 10,1 %, keďže export automobilov zasiahli clá prezidenta Donalda Trumpa.
Americké clá na japonské automobily a autodiely sa tento týždeň znížili z 27,5 % na 15 %, ale stále je to viac ako pôvodných 2,5 % pred Trumpovým rozhodnutím o zvýšení ciel na autá.
(1 EUR = 173,55 JPY)
