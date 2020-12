Export z Nemecka v októbri medzimesačne vzrástol

TASR, dnes 9:59

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Wiesbaden 9. decembra (TASR) - Export z Nemecka v októbri pokračoval v raste, aj keď pomalším tempom ako v predchádzajúcom mesiaci. Jeho rast však signalizuje, že zahraničný obchod na začiatku 4. štvrťroka podporí najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá sa snaží vyhnúť sa dvojitému poklesu v tomto roku. Informoval o tom v stredu spolkový štatistický úrad Destatis.Konkrétne, nemecký vývoz sa po očistení od sezónnych vplyvov v októbri zvýšil o 0,8 % oproti septembru, keď medzimesačne vzrástol o 2,3 %. Ekonómovia pritom odhadovali, že októbrové tempo jeho rastu klesne menej, na 1,2 %.A zároveň dovoz do Nemecka sa zvýšil v októbri o 0,3 % po septembrovom náraste o 0,2 %. Aj tento výsledok zaostal za predpoveďami ekonómov, ktorí očakávali, že import stúpne o 1 %.Prebytok obchodnej bilancie na sezónne upravenom základe vzrástol v sledovanom období na 18,2 miliardy eur zo 17,6 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci, zatiaľ čo analytici počítali s jeho zvýšením na 18 miliárd eur.V medziročnom porovnaní sa pokles exportu aj importu v októbri prehĺbil, a to v prípade exportu na 6,5 % zo septembrových 3,8 % a importu na 5,9 % zo 4 %. Vývoz do eurozóny sa pritom znížil o 5,1 %, do Spojeného kráľovstva o 11,7 % a do USA o 10,5 %. Len export do Číny vzrástol, a to o 0,3 %. A zároveň import z eurozóny sa znížil o 2,9 %, zo Spojeného kráľovstva o 14,7 %, z Číny o 3,3 % a z USA o 18,8 %.Destatis uviedol tiež, že októbrový vývoz bol o 6,8 % a dovoz o 5,2 % nižší ako vo februári 2020, mesiac pred zavedením obmedzení na zastavenie šírenia nového koronavírusu v Nemecku.Prebytok obchodnej bilancie bez úpravy o sezónne vplyvy sa v októbri 2020 znížil na 19,4 miliardy eur z 21,3 miliardy eur v rovnakom mesiaci minulého roka.Destatis uviedol tiež, že prebytok bežného účtu platobnej bilancie Nemecka sa v októbri vyšplhal na 22,5 miliardy eur z 19 miliárd eur v predchádzajúcom roku.