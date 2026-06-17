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Rune vynechá Wimbledon, nie je pripravený na súťažný návrat na kurty

TASR, dnes 13:07

Bývalá štvorka svetového rebríčka ATP absentuje na kurtoch od októbra 2025, keď musela v dôsledku zranenia skrečovať duel s Francúzom Ugom Humbertom v Štokholme.

Ilustračná snímka. Foto: TASR
Kodaň 19. júna (TASR) - Dánsky tenista Holger Rune sa nepredstaví ani na treťom grandslamovom podujatí sezóny Wimbledone. Dvadsaťtriročný Dán nie je podľa vlastných slov pripravený na súťažný návrat po natrhnutej achilovke.

Bývalá štvorka svetového rebríčka ATP absentuje na kurtoch od októbra 2025, keď musela v dôsledku zranenia skrečovať duel s Francúzom Ugom Humbertom v Štokholme. Pôvodne sa mal Rune vrátiť na májovom podujatí v nemeckom Hamburgu, ale problémy s kolenami predĺžili jeho absenciu.

Rozhodnutie vynechať Wimbledon nebolo jednoduché, ale dlhodobé ciele sa nezmenili. Chcem sa vrátiť silnejší a pripravený hrať na najvyššej úrovni. Každým dňom sa k tomuto blížim, je to fajn vidieť tento progres,“ citovala agentúra DPA Runeho. Na Wimbledone sa nepredstaví ani Španiel Carlos Alcaraz, z hry ho vyradilo zranenie zápästia.




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