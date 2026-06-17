Rune vynechá Wimbledon, nie je pripravený na súťažný návrat na kurty
TASR, dnes 13:07
Bývalá štvorka svetového rebríčka ATP absentuje na kurtoch od októbra 2025, keď musela v dôsledku zranenia skrečovať duel s Francúzom Ugom Humbertom v Štokholme. Pôvodne sa mal Rune vrátiť na májovom podujatí v nemeckom Hamburgu, ale problémy s kolenami predĺžili jeho absenciu.
„Rozhodnutie vynechať Wimbledon nebolo jednoduché, ale dlhodobé ciele sa nezmenili. Chcem sa vrátiť silnejší a pripravený hrať na najvyššej úrovni. Každým dňom sa k tomuto blížim, je to fajn vidieť tento progres,“ citovala agentúra DPA Runeho. Na Wimbledone sa nepredstaví ani Španiel Carlos Alcaraz, z hry ho vyradilo zranenie zápästia.
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