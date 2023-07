Google vyvíja nástroj pre novinárov s využitím umelej inteligencie

TASR, dnes 13:09

Na archívnej snímke nápis Google na budove v americkom Mountain View. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. júla (TASR) - Spoločnosť Google oznámila, že pracuje na vývoji nástroja umelej inteligencie (AI), ktorý by mal pomôcť novinárom pri tvorbe titulkov a písaní článkov. Samotných žurnalistov by však tento nástroj nahradiť nemal, informuje v piatok TASR na základe správy agentúry AP." uviedla spoločnosť Google, ktorá chce týmto spôsobom uľahčiť prácu novinárov a zvýšiť ich produktivitu.Pripravovaný nástroj, ktorý v rámci Google pracovne nazývajú Genesis, predstavila spoločnosť najskôr popredným mediálnym organizáciám pôsobiacim v USA: denníku The New York Times, The Washington Post a spoločnosti News Corp., pod ktorú patria napríklad noviny The Wall Street Journal.Podľa zdroja oboznámeného s vývojom nového nástroja by tento produkt mohol slúžiť ako určitý druh osobného asistenta pre novinárov, ktorý by automatizoval niektoré úlohy a ušetril tak čas pre iné, zodpovednejšie. Zároveň by mal predísť rizikám spojeným s používaním tzv. generatívnej umelej inteligencie, ktorá dokáže automaticky vytvárať rôzne druhy obsahov.S rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami AI sú spojené obavy, či ich vývoj napokon nepovedie aj k tomu, že reálni novinári prídu o prácu, keďže mediálny sektor už teraz čelí nedostatku financií.Nástroje AI, ako sú chatboti ChatGPT alebo Bard od spoločnosti Google, už teraz využívajú niektorí ľudia pri písaní e-mailov či iných dokumentov. Tieto systémy sú však podľa AP náchylné na šírenie nepravdivých informácií, čo bežný človek ani nemusí postrehnúť. To predstavuje riziko z hľadiska použitia v aplikáciách, ktoré majú napríklad zhromažďovať správy alebo poskytovať lekárske poradenstvo.V ideálnom svete by technológia, ktorú vyvíja aj Google, mohla napríklad dokumentovať a podávať správy o verejných zasadnutiach, na ktorých nie sú prítomní novinári, povedala expertka na mediálnu etiku Kelly McBrideová z výskumného inštitútu Poynter.Mediálne inštitúcie by však zároveň nemali zabúdať na to, že takéto nástroje môžu generovať aj chyby a nepresnosti, ktoré by mohli poškodiť ich reputáciu a v konečnom dôsledku spôsobiť škody, ktoré by boli väčšie než súvisiace finančné výhody. "" domnieva sa McBrideová.Profesor žurnalistky Jeff Jarvis zo City University of New York zhrnul, že umelá inteligencia má nepochybne svoje plusy i mínusy. "" zdôraznil Jarvis. Zároveň však varoval pred rizikami napríklad pri témach, ktoré si vyžadujú určité kultúrne porozumenie a orientáciu v rôznych nuansách danej problematiky.