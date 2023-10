Export Číny klesol aj v septembri, rozsah bol slabší, než sa čakalo

TASR, dnes 8:13

Peking 13. októbra (TASR) - Vývoz Číny pokračoval v poklese aj v septembri, piaty mesiac po sebe. Tempo poklesu sa však zmiernilo, pričom rozsah zmiernenia prekonal očakávania, čo je ďalší zo signálov postupnej stabilizácie druhej najväčšej ekonomiky sveta. Niektorí ekonómovia však upozorňujú, že napriek pozitívnejším ekonomickým údajom, než sa čakalo, bude čínsky export naďalej ovplyvňovať zložitá situácia na zahraničných trhoch. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a serverov RTTNews a tradingeconomics.Vývoz Číny klesol v septembri oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 6,2 %, zatiaľ čo v auguste pokles dosiahol 8,8 %. Poukázali na to v piatok údaje čínskej colnej správy. Ekonómovia s poklesom počítali, očakávali však, že zmiernenie nebude také výrazné a pokles dosiahne 7,6 %.V rovnakom rozsahu sa znížil objem dovozu, teda o 6,2 %. Aj v tomto prípade to predstavuje spomalenie tempa poklesu, keď v auguste klesol dovoz do Číny o 7,3 %. V tomto prípade bol rozsah poklesu o niečo výraznejší, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s poklesom dovozu o 6 %.Výsledkom je rast obchodného prebytku zo 68,4 miliardy USD v auguste na 77,7 miliardy USD (73,17 miliardy eur). Ekonómovia počítali s prebytkom na úrovni 77 miliárd USD.Údaje o vývoji čínskeho zahraničného obchodu predstavujú čiastočnú podporu pre čínsku vládu, ktorá sa viacerými opatreniami v poslednom období usilovala zmierniť tlak na ekonomiku. Ekonómovia však upozorňujú, že ekonomika Číny stále nie je za vodou. Naďalej čelí deflačným tlakom, spomaľovaniu rastu svetovej ekonomiky, dlhodobej realitnej kríze a rastúcemu geopolitickému napätiu.(1 EUR = 1,0619 USD)