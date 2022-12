Export elektrických áut z Číny vzrástol na rekordných vyše 3 mld. USD

TASR, dnes 12:49

Ilustračné foto. Foto: TASR – Milan Kapusta Foto: TASR – Milan Kapusta

Peking 28. decembra (TASR) - Čína vyviezla v novembri elektrické autá za viac než tri miliardy USD. V porovnaní s novembrom minulého roka to predstavuje viac než dvojnásobný rast a zároveň nový rekord. Výrazne k tomu prispeli európske automobilky, pôsobiace na čínskom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.Automobilky, vyrábajúce v Číne, vyviezli v novembri elektrické autá za rekordných 3,2 miliardy USD (3,01 miliardy eur), uviedla v stredu čínska colná správa. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to predstavuje rast o 165 %. Najväčšími dovozcami boli európske krajiny ako Belgicko a Británia. Do Európy smerovalo z Číny v novembri zhruba 70 % z celkového objemu exportu.Elektrické autá sa na celkovom objeme vývozu podieľali v novembri viac než polovicou, rovnako ako v októbri. Ako dodala colná správa, aj celkový export dosiahol v novembri rekord, keď za daný mesiac vyviezla Čína autá za 6 miliárd USD.(1 EUR = 1,0624 USD)