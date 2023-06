Export ropy z Iránu vzrástol na najvyššiu úroveň za päť rokov

TASR, dnes 14:10

Výrazný rast exportu je zatiaľ najhmatateľnejším dôkazom postupného presadzovania sa Teheránu, napriek pokračujúcim sankciám USA.

Teherán 17. júna (TASR) - Iránska ropa sa potichu vracia na svetové trhy. Naznačili to údaje niektorých analytických firiem, podľa ktorých Irán vyviezol v máji najviac ropy za päť rokov. Navyše aj produkcia sa výrazne zvýšila a dosiahla najvyššiu hodnotu za takmer päť rokov. Informovala o tom agentúra Bloomberg.Údaje, ktoré zverejnili analytické firmy Kpler, SVB Energy International a FGE, ako aj Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ukázali, že v máji vyviezol Irán približne 1,6 milióna barelov ropy denne (1 barel = 159 litrov). To je dvakrát viac než na jeseň minulého roka a zároveň najvyšší objem od roku 2018, keď USA za vlády Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od jadrovej dohody s Teheránom a na krajinu opätovne uvalili sankcie.Výrazný rast exportu je zatiaľ najhmatateľnejším dôkazom postupného presadzovania sa Teheránu, napriek pokračujúcim sankciám USA. Prispel k tomu aj fakt, že Irán začal pracovať na zlepšení vzťahov s regionálnymi rivalmi a posilnil spoluprácu s Čínou. Práve do najväčšej ázijskej ekonomiky smeroval aj najväčší objem iránskej ropy.Zvýšila sa aj produkcia. IEA odhaduje, že ťažba ropy v Iráne dosiahla v máji 2,9 milióna barelov denne, čo predstavuje najvyššiu produkciu od konca roka 2018. Podľa analytických firiem SVB Energy, Petro-Logistics a FGE bol objem ťažby ešte vyšší. Nevylučujú, že mohol presiahnuť 3 milióny barelov denne.