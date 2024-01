Export z Číny aj obchodný prebytok v decembri vzrástli

TASR, dnes 8:57

Na archívnej snímke žena ukladá nákup v blízkosti obytnej štvrte v Pekingu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 12. januára (TASR) - Čínsky export v decembri vzrástol, už druhý mesiac po sebe a viac ako import. Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa tak v poslednom mesiaci roku 2023 zvýšil. To je znakom stabilizácie čínskeho zahraničného obchodu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.Export z Číny v decembri 2023 vzrástol medziročne o 2,3 % na 303,6 miliardy USD (276,32 miliardy eur) po zvýšení o 0,5 % v novembri. Aj import v decembri stúpol, a to o 0,2 % na 228,2 miliardy USD. Obchodný prebytok Číny sa tak v decembri zvýšil na 75,3 miliardy USD zo 70,65 miliardy USD rok predtým.Za celý rok 2023 však vývoz z Číny klesol o 4,6 % na 3,38 bilióna USD a dovoz sa znížil o 5,5 % na 2,56 bilióna USD. Obchodný prebytok Číny vlani dosiahol 823 miliárd USD.Obchodný prebytok Číny s USA sa pritom v roku 2023 znížil, prvýkrát od roku 2019, a to o 11,6 % na 664 miliárd USD. No zároveň obchod medzi Čínou a Ruskom dosiahol v minulom roku rekordné maximum vyše 240 miliárd USD.Obchod s Japonskom, krajinami juhovýchodnej Ázie a Európskou úniou vlani klesol.(1 EUR = 1,0987 USD)