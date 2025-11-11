TERAZ Ekonomika Navi
utorok 11. november 2025 Deň prímeria (Deň veteránov)
Bratislava 5°C Iné mestá »
Ekonomika

Google investuje v Nemecku 5,5 miliardy eur

TASR, dnes 18:16

Investície budú smerovať do výstavby nového dátového centra v meste Dietzenbach, ako aj do rozšírenia existujúcich centier v Hanau, Mníchove, Frankfurte nad Mohanom a Berlíne.

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk
Berlín 11. novembra (TASR) - Americký internetový gigant Google v nasledujúcich štyroch rokoch investuje v Nemecku 5,5 miliardy eur. Spoločnosť v utorok uviedla, že jej doteraz najväčšia investícia v krajine vytvorí do konca roku 2029 približne 9000 pracovných miest. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Investície budú smerovať do výstavby nového dátového centra v meste Dietzenbach, ako aj do rozšírenia existujúcich centier v Hanau, Mníchove, Frankfurte nad Mohanom a Berlíne. Minister financií Lars Klingbeil privítal plány spoločnosti Google ako „skutočné investície do budúcnosti v oblasti inovácií, umelej inteligencie, klimaticky neutrálnej transformácie a budúcich pracovných miest v Nemecku“. „Presne to teraz potrebujeme,“ zdôraznil Rozhodnutie americkej spoločnosti poukazuje na atraktivitu Nemecka ako lokality pre investície do digitálnej infraštruktúry, poznamenal minister pre digitálne technológie Karsten Wildberger. „Chceme, aby sa Nemecko stalo poprednou lokalitou pre dátové centrá v Európe,“ dodal.

Minulý týždeň nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom a americký výrobca čipov Nvidia oznámili, že plánujú spoločne investovať približne jednu miliardu eur do výstavby dátového centra v Mníchove. Nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom odhaduje, že prevádzkovatelia dátových centier v Nemecku tento rok investujú celkovo približne 12 miliárd eur.









Prečítajte si aj:

dnes 18:11

Prezident podpísal novelu zákona o verejnej osobnej doprave
Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište.

sk
dnes 18:07

KDH: Konsolidačný balík by netrebalo, keby vláda riešila podvody s DPH
Opozičná strana pripomenula, že Slovensko sa podľa hlavnej európskej prokurátorky stalo centrom rozsiahlych podvodov s DPH.

sk
dnes 17:57

Prezident podpísal novelu zákona o stavebných výrobkoch
Novela má takisto posilniť postavenie orgánu dohľadu nad trhom so stavebnými výrobkami, pričom dôjsť má k zmene správneho orgánu z MD na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

sk
Upozorni na chybu Pošli emailom
Zdielať článok na FacebookPáči sa mi TERAZ.SK na facebooku
Staňte sa fanúšikom a sledujte dôležité správy priamo na FB

Viac článkov na tému:

Najnovšie články v rubrike

dnes 18:40

Susko: Cieľom vlády je boj proti daňovým a colným podvodom
Hlavnou témou rokovania bol podľa rezortu spravodlivosti návrh a potreba navýšenia počtu európskych delegovaných prokurátorov.

sk
dnes 18:11

Prezident podpísal novelu zákona o verejnej osobnej doprave
Zmluva o preprave osôb sa bude považovať za uzavretú už vstupom do dopravného prostriedku alebo na nástupište.

sk
dnes 18:03

Prezident podpísal novelu zákona o ochrane spotrebiteľa
Novela podľa rezortu upravuje právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa na dosiahnutie súladu vnútroštátnej právnej úpravy s právnymi aktmi Európskej únie (EÚ).

sk

Najčítanejšie Ekonomika
1

Minister J. Ráž odvolal vedenie ZSSK, firmu povedie Ivana Piňosová

2

Jablko roka chutí po marakuji a mangu: Titul získala táto odroda

3

KDH chce uznesením vyzvať vládu, aby zásadne odmietla systém ETS2

4

Ráž: Nehody vlakov nespája systémový problém, zlyhali jednotlivci

5

Migaľ: Príprava na spustení superpočítača Perun sa blíži do finále

6

Migaľ: Projekt Digitrans pre malé a stredné podniky bude pokračovať

7

Finančná správa sa zameria na kontrolu výrobcov sladených nápojov

http://www1.teraz.sk/usercontent/photos/3/0/1/3-301d62ed552a2cb89fc2630df5fc2310fa5131ad.jpg

TERAZ nové správy
18:47

Opozícia kritizuje ministra vnútra za jeho exekúciu

18:46

Pochod nezávislosti vo Varšave prebehol pokojne

18:40

Susko: Cieľom vlády je boj proti daňovým a colným podvodom

18:35

NDS: Úsek D1 pri Bratislave bude od štvrtka do nedele uzavretý

18:34

Obranca Legault sa podrobil operácii ruky, vynechá 3-4 mesiace

18:31

V SNM otvorili výstavu rozpohybovaných fotografií L. Bielika

18:27

Szent-Iványi: Stretnutie Orbána a Trumpa bolo iba stretnutím pri obede

Viac >

Téma TASR

Zdravie
tento týždeň
Zdravie

Foto dňa 10. novembra 2025
Medveď biely sa rozvaľuje na verande opustenej výskumnej stanice na ostrove Koľučin pri Čukotke v Rusku. Haló, kde ste všetci?



Používaním stránok TERAZ.SK súhlasíte s používaním cookies, ktoré slúžia na zlepšenie kvality nášho obsahu.

Viac