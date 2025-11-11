Google investuje v Nemecku 5,5 miliardy eur
TASR, dnes 18:16
Investície budú smerovať do výstavby nového dátového centra v meste Dietzenbach, ako aj do rozšírenia existujúcich centier v Hanau, Mníchove, Frankfurte nad Mohanom a Berlíne. Minister financií Lars Klingbeil privítal plány spoločnosti Google ako „skutočné investície do budúcnosti v oblasti inovácií, umelej inteligencie, klimaticky neutrálnej transformácie a budúcich pracovných miest v Nemecku“. „Presne to teraz potrebujeme,“ zdôraznil Rozhodnutie americkej spoločnosti poukazuje na atraktivitu Nemecka ako lokality pre investície do digitálnej infraštruktúry, poznamenal minister pre digitálne technológie Karsten Wildberger. „Chceme, aby sa Nemecko stalo poprednou lokalitou pre dátové centrá v Európe,“ dodal.
Minulý týždeň nemecká telekomunikačná spoločnosť Deutsche Telekom a americký výrobca čipov Nvidia oznámili, že plánujú spoločne investovať približne jednu miliardu eur do výstavby dátového centra v Mníchove. Nemecké združenie digitálneho priemyslu Bitkom odhaduje, že prevádzkovatelia dátových centier v Nemecku tento rok investujú celkovo približne 12 miliárd eur.
