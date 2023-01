Registrácia do skupinového nákupu fotovoltiky S.O.S. končí v januári

TASR, dnes 11:14

Na snímke solárny systém produkujúci 3 kWh elektrickej energie. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Poprad 18. januára (TASR) - Už len do konca januára majú majitelia rodinných domov na Slovensku možnosť zapojiť sa do skupinového nákupu fotovoltiky. Registráciu spustila Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade ešte v októbri minulého roka. Koordinátorka projektu Petra Čakovská uviedla, že do 15. januára zrealizovali dodávatelia systému už vyše 140 obhliadok a ďalších viac ako 130 návštev domácností plánujú v tomto mesiaci.upozornila Čakovská. Z 1788 registrovaných spotrebiteľov na dve dostupné ponuky reflektovalo doteraz vyše 550 majiteľov rodinných domov. Ponúknuté panely získali v nezávislých spotrebiteľských testoch vysoké hodnotenie.priblížila Čakovská s tým, že špeciálnou výhodou skupinového nákupu je aj pomoc oboch dodávateľov pri získaní dotácie z programu Zelená domácnostiam.