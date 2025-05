Export Číny v apríli vzrástol, rast bol podstatne vyšší, než sa čakalo

TASR, dnes 8:06

Peking 9. mája (TASR) - Export Číny v apríli vzrástol a výrazne prekonal očakávania, napriek tomu, že vývoz do USA zaznamenal pokles. Aj dovoz sa od odhadov analytikov výrazne líšil. Informovala o tom v piatok čínska colná správa, ktorej údaje priniesli agentúra Reuters a portál RTTNews.Vývoz Číny vzrástol v apríli oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,1 %. Aj keď v porovnaní s vývojom v marci sa rast spomalil (v marci vzrástol medziročne o 12,4 %), bol omnoho vyšší, než sa čakalo. Analytici počítali so spomalením rastu exportu až na 1,9 %.Za predchádzajúcim prudkým rastom vývozu v marci bolo najmä úsilie zvýšiť na maximum objem vývozu, než začnú platiť vysoké dovozné clá zavedené prezidentom Donaldom Trumpom. Práve clá ovplyvnili aprílový export Číny do USA, ktorý klesol o 21 %.Navyše, dovoz klesol v apríli iba o 0,2 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s poklesom až o 5,9 %. V marci zaznamenal dovoz do Číny medziročný pokles o 4,3 %.To naznačuje rast dopytu a spolu s výrazne vyšším exportom aj omnoho lepšie údaje pre čínsku vládu pred rokovaniami čínskych predstaviteľov s americkými o dovozných clách. Tie sa uskutočnia cez víkend vo Švajčiarsku. Okamžité zníženie ciel sa však od rozhovorov neočakáva.Výsledkom vývoja exportu a importu bol obchodný prebytok Číny za minulý mesiac na úrovni 96,18 miliardy USD (85,14 miliardy eur). V marci dosiahol 102,64 miliardy USD.(1 EUR = 1,1297 USD)