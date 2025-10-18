TERAZ Ekonomika Navi
nedeľa 2. november 2025 Pamiatka zosnulých
Export LNG z Ruska vzrástol v októbri na rekordnú úroveň

TASR, dnes 16:17

Oproti októbru minulého roka to predstavuje rast o 21 % a z pohľadu množstva nový rekord.

Moskva 2. novembra (TASR) - Vývoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska vyskočil v októbri na rekordnú úroveň, k čomu prispelo nedávne odštartovanie dodávok LNG z projektu Arctic LNG 2. Údaje spoločnosti LSEG zverejnila agentúra Reuters.

V októbri vyviezlo Rusko celkovo 3,4 milióna ton LNG. Oproti októbru minulého roka to predstavuje rast o 21 % a z pohľadu množstva nový rekord. V porovnaní so septembrom sa objem exportu LNG zvýšil o 27 %.

Projekt Arctic LNG 2 pritom patrí medzi tie, na ktoré USA uvalili pre konflikt na Ukrajine sankcie. Napriek tomu Rusko z tohto projektu vyváža a do dnešných dní bolo v LNG termináli Pej-chaj na juhu Číny vyložených celkovo 13 tankerov. Prvý náklad s LNG pochádzajúci z projektu Arctic LNG 2 dostala Čína koncom augusta.

Za 10 mesiacov tohto roka však objem vyvezeného LNG z Ruska medziročne klesol. Dosiahol 25,2 milióna ton, čo predstavuje pokles o 3,4 %.

Klesol najmä vývoz do Európy, a to o 17,9 % na 11 miliónov ton. Za samotný október sa vývoz ruského LNG do Európy znížil medziročne o 21 % na 0,79 milióna ton.








