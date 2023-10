Export Nemecka klesol v auguste na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka

TASR, dnes 9:47

Rozsah poklesu výrazne prekonal odhady ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s poklesom iba o 0,4 %. Navyše hodnota vývozu je najnižšia od marca 2022.

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Wiesbaden 5. októbra (TASR) - Export Nemecka klesol v auguste omnoho výraznejšie, než sa čakalo, pričom jeho hodnota zaznamenala najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Uviedol to vo štvrtok nemecký štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a portálu tradingeconomics.Export Nemecka klesol v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu o 1,2 % na 127,9 miliardy eur. Rozsah poklesu výrazne prekonal odhady ekonómov oslovených agentúrou Reuters, ktorí počítali s poklesom iba o 0,4 %. Navyše hodnota vývozu je najnižšia od marca 2022.Augustové výsledky predstavujú pokles exportu druhý mesiac po sebe, keď v júli klesol vývoz medzimesačne o 1,9 %. Výrazne sa znížil export do ostatných krajín Európskej únie (-1,5 %), z toho do eurozóny o 2,6 %. Klesol aj export do USA, konkrétne o 1,3 %. Naopak, vývoz do Číny sa o 1,2 % zvýšil.Ekonóm ING Carsten Brzeski pripísal slabšie výsledky nemeckého exportu klesajúcemu globálnemu dopytu, čo zhoršuje situáciu nemeckej ekonomiky, ktorá bola výrazne orientovaná práve na export. "," povedal Brzeski a dodal, že vývoj exportu je ďalším údajom, ktorý zvyšuje riziko recesie nemeckej ekonomiky v 3. kvartáli.Nečakane však klesol aj dovoz, takže celkový zahraničný obchod vykázal lepšie výsledky, než sa čakalo. Dovoz klesol o 0,4 %, zatiaľ čo ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom o 0,5 %.Výsledkom je obchodný prebytok 16,6 miliardy eur. V júli zaznamenal prebytok po revízii smerom nahor 17,7 miliardy eur.