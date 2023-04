Export Nemecka vzrástol vo februári na rekordných takmer 137 mld. eur

TASR, dnes 9:16

Prispel k tomu zvýšený dopyt na kľúčových trhoch USA a Číny.

Na archívnej snímke kontajnerová loď v prístave v Bremerhavene na severe Nemecka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 4. apríla (TASR) - Export Nemecka vzrástol vo februári omnoho výraznejšie, než sa očakávalo, pričom dosiahol rekordnú hodnotu takmer 137 miliárd eur. Prispel k tomu zvýšený dopyt na kľúčových trhoch USA a Číny. Výrazne však vzrástol aj dovoz, výsledkom čoho bolo zotrvanie prebytku zahraničného obchodu na nezmenenej úrovni, ktorá však bola najvyššia za 1,5 roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a portálu tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje štatistického úradu.Nemecký vývoz sa vo februári oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšil o 4 %. To je najvýraznejší rast za posledných 10 mesiacov, pričom hodnota exportu dosiahla rekordných 136,7 miliardy eur. Analytici očakávali, že vývoz sa zvýši iba o 1,6 %.Vývoj exportu najvýraznejšie ovplyvnili Spojené štáty a Čína. Do USA zvýšilo Nemecko svoj export o 9,4 % a do Číny o 10,2 %. Rástol aj vývoz do štátov Európskej únie, tempo rastu vývozu však dosiahlo iba 2 %.Dovoz Nemecka vzrástol oproti januáru o 4,6 % na trojmesačné maximum 120,7 miliardy eur. Výrazne vzrástol dovoz z ostatných štátov EÚ, konkrétne o 5,1 %. Naopak, z USA sa dovoz znížil o 8,7 %, z Británie o 4 % a z Ruska až o 67,2 %.Výsledkom je obchodný prebytok Nemecka za február na úrovni 16 miliárd eur. V porovnaní s januárom, za ktorý štatistický úrad revidoval údaje smerom nadol, sa tak prakticky nemenil. Trhy pritom očakávali, že prebytok dosiahne 17 miliárd eur. Napriek tomu, že výsledky v rámci celkového zahraničného obchodu zaostali za odhadmi, februárový prebytok je najvyšší od júla 2021 a v porovnaní s februárom minulého roka vyšší o 5,3 miliardy eur.