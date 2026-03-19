Export nemeckého automobilového priemyslu do Číny vlani klesol

TASR, dnes 16:32

Podľa výsledkov štúdie dosiahol vývoz nemeckého automobilového sektora do Číny v roku 2025 hodnotu 13,6 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 33 %.

Berlín 20. marca (TASR) - Nemecký automobilový priemysel zaznamenal v minulom roku prepad exportu do Číny o takmer tretinu, keď dopyt po nemeckých autách na čínskom trhu výrazne utlmila rastúca konkurencia zo strany domácich producentov. Poukázala na to najnovšia štúdia poradenskej spoločnosti EY, ktorú zverejnila agentúra AFP.

Podľa výsledkov štúdie dosiahol vývoz nemeckého automobilového sektora do Číny v roku 2025 hodnotu 13,6 miliardy eur. Oproti roku 2024 to predstavuje pokles o 33 %. Prepad exportu spôsobil, že Čína klesla vlani až na 6. miesto v rebríčku najväčších exportných trhov nemeckého automobilového priemyslu. V predchádzajúcom roku bola druhým najväčším trhom pre nemeckých producentov áut a komponentov.

Najväčším exportným trhom nemeckého automobilového priemyslu zostali v minulom roku Spojené štáty, keď hodnota exportu do USA dosiahla 28,5 miliardy eur. Avšak aj v tomto prípade to znamená výrazný pokles oproti roku 2024, konkrétne o 18 %. Dôvodom je colná politika vlády Donalda Trumpa. Celkový export tohto priemyslu klesol vlani o 4 %, dodáva štúdia EY.

Čína bola v minulosti stabilným trhom pre nemecké automobilky, na ktorý sa firmy mohli spoľahnúť. To sa však zmenilo nástupom domácich podnikov, najmä pri elektrických vozidlách, kde najväčším konkurentom je spoločnosť BYD. Navyše, spomaľujúca sa ekonomika Číny zredukovala aj dopyt spotrebiteľov.

Situáciu nemeckého automobilového priemyslu komplikuje aj fakt, že nová generácia čínskych automobiliek zvyšuje vývoz do Európy. V roku 2025 hodnota áut a autokomponentov dovážaných z Číny do Európskej únie prekonala hodnotu európskeho vývozu do Číny, a to aj napriek rozhodnutiu Bruselu uvaliť na dovoz čínskych elektrických vozidiel vysoké clá.

Štúdia EY okrem toho ukázala, že nemecký automobilový priemysel zrušil v minulom roku takmer 50.000 pracovných miest. Celkový počet zamestnancov v tomto sektore dosiahol vlani najnižšiu úroveň za posledných 14 rokov.




Foto dňa 20. marca 2026
Bociany biele (Ciconia ciconia) ako poslovia jari už zahniezdili v obci Zemplínske Hradište v okrese Trebišov. V obci sa nachádza vyše 20 hniezd. Obec je významnou ornitologickou lokalitou bociana bieleho, nazývajú ju Bocianopolis. Zemplínske Hradište.poslovia jari



